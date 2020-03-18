Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

В Харькове люди с утра штурмом брали автобусы и трамваи (фото, видео)

18 марта, 10:50

Татьяна Власенко

Добраться на работу в городе было проблематично

В Харькове с утра, 18 марта, произошел транспортный коллапс. После того как в городе в связи с карантинными мерами закрыли метро, многие горожане, пытаясь хоть как-то доехать на работу, штурмом брали автобусы и трамваи.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, многие выходили из дому в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки.

Реклама

Таким образом, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне – не получилось. Хотя количество единиц транспорта сегодня максимальное.

В тренде
На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

О том, как город справлялся с утренним потоком пассажиров – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Накануне в Харькове ужесточили противоэпидемические меры – закрыли кафе и общепиты. Изначально мэр Геннадий Кернес отказывался приостановить работу метро, но после того, как президент пригрозил уголовной ответственностью, подземку все-таки закрыли.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19, два из них летальных.

Чтобы не допустить распространения инфекции во многих городах страны уже действуют суровые меры карантина. В то же время врачи признаются, что не знают, насколько коронавирус распространился по Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков эпидемия карантин коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решение
Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решениеХарьков
Несмотря на указ Зеленского: в Харькове продолжает работать метро
Несмотря на указ Зеленского: в Харькове продолжает работать метроХарьков
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решение
Карантин в Харькове: Кернеса просят пересмотреть решениеХарьков
Украина поставляет на экспорт электромагнитное оружие: подробности и фото
Украина поставляет на экспорт электромагнитное оружие: подробности и фотоУкраина
Карантин в Харькове: закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатся
Карантин в Харькове: закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатсяХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...