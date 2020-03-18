В Харькове люди с утра штурмом брали автобусы и трамваи (фото, видео)

Добраться на работу в городе было проблематично

В Харькове с утра, 18 марта, произошел транспортный коллапс. После того как в городе в связи с карантинными мерами закрыли метро, многие горожане, пытаясь хоть как-то доехать на работу, штурмом брали автобусы и трамваи.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, многие выходили из дому в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки.

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Таким образом, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне – не получилось. Хотя количество единиц транспорта сегодня максимальное.

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О том, как город справлялся с утренним потоком пассажиров – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Накануне в Харькове ужесточили противоэпидемические меры – закрыли кафе и общепиты. Изначально мэр Геннадий Кернес отказывался приостановить работу метро, но после того, как президент пригрозил уголовной ответственностью, подземку все-таки закрыли.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом COVID-19, два из них летальных.

Чтобы не допустить распространения инфекции во многих городах страны уже действуют суровые меры карантина. В то же время врачи признаются, что не знают, насколько коронавирус распространился по Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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