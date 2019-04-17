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В Харькове малолетние хулиганы устроили погром в парке

Сегодня, 20:02

Двое подростков громили фонари и лавки, снимая это на видео


В Харькове подростки устроили погром в городском парке, снимая свои действия на видео, которое позже выложили в интернет.

Так, ребята срывали светильники в переходе подземки, бегали по перилам эскалатора и ездили между вагонами метро и буквально выкорчевывали в сквере несколько лавок. Интернет-пользователи сразу же откликнулись шквалом негативных комментариев.

Коммунальщики, в свою очередь, обратились в полицию. Стражи порядка уже установили главных героев ролика – ими оказались ребята 15 и 16 лет. Следователи пока не решили, открывать ли уголовное производство.

Сами блогеры выложили новое видео, в котором оправдываются, что дерзкий ролик был обычной постановкой.

"Я хочу сказать то, что это видео, это просто постанова. Квартира это моя. Мы после этого убрали, все сделали нормально, короче. Мне просто не жалко мою квартиру. Лавочка — это была простая постанова. Лавочки потом поставили на место", – заявил один из них.

Как заявил инспектор отдела ювенальной превенции Управления Нацполиции в Харьковской области Константин Шеремет, подросткам может грозить обвинение в хулиганстве.

"Вывод, который можно сделать из этих действий – это либо мелкое хулиганство, либо хулиганство как уголовное преступление. Они уже достигли возраста самостоятельной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления", – подчеркнул он.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. 

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег подростки, хулиганы, разгром, погром

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Сегодня

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