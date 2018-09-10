В Харькове машина провалилась в яму из грязи: появились впечатляющие фото

Сегодня, 12:52

"Грязевые ванны" ВАЗ принимал в одном из гаражных кооперативов

Фото: Facebook/Aleks Nelipa‎
Фото: Facebook/Aleks Nelipa‎

В Харькове 10 сентября на территории одного из гаражных кооперативов ВАЗ провалился в яму из грязи. Впечатляющие фото с места инцидента опубликовал в своем Facebook пользователь под ником Алекс Нелипа.

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Как стало известно, происшествие случилось на Морозова,13. При этом харьковчане утверждают, что яма в том месте существует уже довольно долгое время.

Напомним, ранее мы писали о том, что ямы на украинских дорогах часто оказываются "золотыми" – на ремонт одного километра трассы в карманы чиновников уходит около миллиона гривен.

Также мы писали, как в Киеве автомобиль провалился под землю, после того, на улице Ольжича прорвало трубу. После этого припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю, а на месте прорыва трубы бил фонтан из воды.

Еще один автомобиль ушел под землю в столице на перекрестке улиц Лебедева-Кумача и Яблонской. Иномарка провалилась передними колесами под землю из-за провалившегося асфальта. Причина ЧП – прорыв трубы с горячей водой. Прохожие спасали мать с восьмимесячным ребенком. 
Харьков, ВАЗ, курьез, Яма, грязь

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Источник:

"Сегодня"

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