В Харькове машинист метро избил пьяного пассажира (видео)

Пьяный мужчина разлил в вагоне пиво и приставал к пассажирам

В харьковском вагоне метро машинист избил пьяного пассажира / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 15 октября в вагоне метро машинист избил пассажира. Очевидцы в соцсетях сообщили, что пассажир был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен", передает 057.

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"По данному случаю назначена служебная проверка. Машинист на время разбирательства отстранён от работы", – отметил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Пьяный мужчина разлил в вагоне свое пиво, приставал к пассажирам и ударил по зеркалу в вагоне. Машинист сделал мужчине замечание, после чего произошла драка.

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В Харькове маршрутчик "взял в плен" полицейского

Происшествие случилось утром 13 октября. Патрульная полиция остановила маршрутку, чтобы высадить пассажиров, которые нарушают карантинные правила.

Люди просили одного полицейского не отрывать водителя от дороги. Кроме того, во время поездки водитель стал кричать правоохранителю, что если они "ездят с мигалкой туда-сюда", то он не обязан останавливаться.

Также водитель маршрутки заявил, что у него есть график, который он не может нарушать, и в конце крикнул: "За***ли б**ть".

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В Киеве в Святошинском районе произошла драка водителя маршрутки с полицией. Так, ЧП случилось на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".