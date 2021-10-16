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В Харькове машинист метро избил пьяного пассажира (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
16 октября, 15:26
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Пьяный мужчина разлил в вагоне пиво и приставал к пассажирам
В харьковском вагоне метро машинист избил пьяного пассажира
В харьковском вагоне метро машинист избил пьяного пассажира / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 15 октября в вагоне метро машинист избил пассажира. Очевидцы в соцсетях сообщили, что пассажир был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен", передает 057.

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"По данному случаю назначена служебная проверка. Машинист на время разбирательства отстранён от работы", – отметил пресс-секретарь КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер.

Пьяный мужчина разлил в вагоне свое пиво, приставал к пассажирам и ударил по зеркалу в вагоне. Машинист сделал мужчине замечание, после чего произошла драка.

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В Харькове маршрутчик "взял в плен" полицейского

Происшествие случилось утром 13 октября. Патрульная полиция остановила маршрутку, чтобы высадить пассажиров, которые нарушают карантинные правила.

Люди просили одного полицейского не отрывать водителя от дороги. Кроме того, во время поездки водитель стал кричать правоохранителю, что если они "ездят с мигалкой туда-сюда", то он не обязан останавливаться.

Также водитель маршрутки заявил, что у него есть график, который он не может нарушать, и в конце крикнул: "За***ли б**ть".

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Подобные случаи

В Киеве в Святошинском районе произошла драка водителя маршрутки с полицией. Так, ЧП случилось на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Также на Закарпатье пьяный начальник одного из отделов СБУ, советник и консультант Анатолий Сикора избил женщину-полицейского Марию Семенюк. Однако суд оправдал мужчину.

Кроме того, в Одесской области мужчина избил металлической трубой правоохранителя, который приехал на вызов из-за незаконной вырубки сосны.

Отмечается, что в Ананьевском районе полицейский получил вызов в связи с незаконной вырубкой деревьев в лесопосадке. Когда он прибыл на место, к нему подбежал местный житель с металлической трубой и начал бить, в том числе и по голове.

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