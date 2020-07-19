В Харькове масштабная авария: в больнице пятеро, среди пострадавших двое детей

В Харькове Daewoo вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. От удара Hyundai отбросило на Honda. В аварии пострадали пять человек, среди них – дети, 3 и 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области

"Авария произошла 19 июля около 12:20 на улице Шевченко. Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Hyundai под управлением 40-летнего мужчины. В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении. Водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с 35-летней женой и сыновьями, 3 и 7 лет, которые находились в автомобиле, получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – сообщает полиция.

Сейчас следствие решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины

Напомним,страшная авария недавно произошла в Киеве. Там 12 июля на Столичном шоссе Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти вся семья Цуркановых, находившаяся в "корейце", – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, госпитализирован, он в реанимации. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле алкоголя в крови. Его задержали и отправили под арест.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться