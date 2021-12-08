В Харькове мать убила малыша и прыгнула в окно: первые подробности трагедии

Женщина болеет неизлечимой болезнью и принимает препараты

Сейчас женщина находится в реанимации / Коллаж "Сегодня"

В Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна.Соседи говорят, что это была образцовая семья.

Об этом пишет сайт "Суспільне".

Что известно о семье

Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около четырех часов. Мать ребенка выпрыгнула из окна четвертого этажа и сама позвонила в полицию.

"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотели этого ребенка. Это немыслимо!" — сказала соседка из квартиры этажом ниже.

Женщина была больна?

Мальчик ходил в детсад, мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, сказала "Суспільному" заместительница Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", – сказала Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало. В семье есть отец и дедушка.

Что известно

В Харькове на улице Академика Павлова 132-В мать задушила 2-летнего ребенка, а после этого сама выпрыгнула в окно из 4 этажа.

Женщина осталась жива и сейчас находится в неотложной больнице под наркозом. На контакт она не идет.

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