В Харькове мать убила малыша и прыгнула в окно: первые подробности трагедии

В Харькове 36-летняя женщина задушила своего сына и выпрыгнула из окна.Соседи говорят, что это была образцовая семья.
Об этом пишет сайт "Суспільне".
Что известно о семье
Жительница дома на Академика Павлова рассказала журналистам, что полиция и медики приехали на место происшествия около четырех часов. Мать ребенка выпрыгнула из окна четвертого этажа и сама позвонила в полицию.
"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотели этого ребенка. Это немыслимо!" — сказала соседка из квартиры этажом ниже.
Женщина была больна?
Мальчик ходил в детсад, мать ребенка имеет неизлечимую болезнь, сказала "Суспільному" заместительница Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", – сказала Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало. В семье есть отец и дедушка.
Что известно
В Харькове на улице Академика Павлова 132-В мать задушила 2-летнего ребенка, а после этого сама выпрыгнула в окно из 4 этажа.
Женщина осталась жива и сейчас находится в неотложной больнице под наркозом. На контакт она не идет.
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