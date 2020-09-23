В Харькове медиков вернули на работу: повлияли надбавки за работу с COVID-19

По словам чиновников, медики в больнице зарабатывают 18-20 тысяч грн

В Харькове медики 25-й больницы, где принимают пациентов с COVID-19, возвращаются к работе, с которой они собирались уволиться накануне. На их решение повлияло обещание существенных надбавок.

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Как заявил заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Геннадий Бондарчук, вернулись к работе девять человек, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

На их решение повлияла 300% надбавка к зарплате, которая будет им начисляться уже с текущего месяца. В среднем каждый из тех, кто начал работать с больными COVID-19 зарабатывает 18-20 тысяч гривен. Ведется работа по возвращения на работу других медиков.

Отметим, что медработники начали увольняться после наплыва пациентов с коронавирусом. Тогда 25 человек написали заявления на увольнения из-за низких зарплат и отсутствия условий для лечения больных.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области от коронавируса умерли три медика из разных больниц. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили более чем у 450 медиков региона.

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Также напомним, в Харьковской области проверили, как соблюдаются противоэпидемические ограничения в школах региона.

Кроме того, в Харькове решили проверить, как пассажиры соблюдают карантин в метро и на других видах транспорта:

Видео: Telegram-канал "Веха"

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