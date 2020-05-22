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В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытия

22 мая, 14:14

Тина Наринецкая

Персонал метрополитена уже обеспечили средствами индивидуальной защиты

Харьковский метрополитен уже готовится к возобновлению работы. Подземку в городе планируют открыть с 25 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь предприятия Алексей Битнер, сообщает "Укринформ".

"Мы полностью готовы к открытию метро в 05:30 25 мая. Во время карантина все службы метро – пассажирских перевозок, движения, электроподвижного состава, электроснабжения, всего их до 20, поддерживали готовность к работе в полном объеме. Сейчас ждем официальную команду к открытию, она сначала придет из Кабмина в региональную комиссию по ЧС, затем – в департамент инфраструктуры Харьковского горсовета и только потом – к руководству метрополитена", – заявил он.

Битнер отметил, что надеется, что вскоре будут уточнены и требования к персоналу и пассажирам метрополитена относительно масок, респираторов и социальной дистанции. По его словам, дезинфекция в метро проводилась и во время карантина. Сейчас же персонал на 100 процентов обеспечили средствами индивидуальной защиты.

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Отметим, что на данный момент в Харькове обнаружили 514 зараженных коронавирусом. Всего в Харьковской области с начала эпидемии COVID-19 заболели 866 человек. 265 зараженных удалось вылечить, а 33 – умерли.

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Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу метрополитена. По его словам, закрытие подземки привело к транспортному коллапсу.

Также ранее Кернес рассказывал о возможности работы городского метрополитена при условии проведения дезинфекции пассажиров.

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