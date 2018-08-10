В Харькове многоэтажка не видела капитального ремонта полсотни лет

Сегодня, 07:22

На вопрос, когда будет сделан ремонт, ответа у коммунальщиков нет, но то, что дом проблемный, признают


В Харькове многоэтажка не видела капитального ремонта полсотни лет. Гнилые трубы, сырые стены и аварийный козырек над подъездом – это далеко не весь список бед одного из многоквартирных домов Харькова.

Дому больше 50-ти лет. Капитальный ремонт здесь не делали никогда. 

Нина Романова боится выходить из подъезда и входить в него – из-за надстройки на козырьке. Уверена – она незаконна.

Козырек очень ветхий, едва держался. Несмотря на это – жильцы установили вот эту надстройку – балкон, на который выходят по несколько грузных мужчин. Жильцы боятся, что все это рухнет на голову.

Кроме того с верхних этажей течет вода. И так последние пять лет, жалуются жильцы. Дескать, сантехники хоть и латают трубы, но заплаток хватает ненадолго. Труба ржавая и старая. И эти хомуты ставят раз в два месяца.

Жильцы говорят, ЖЭК и мэрию забрасывают письмами вот уже 5-й год. Но тщетно. Везде пишут: "да поломанный, требует ремонта, но денег не запланировано".

На вопрос, когда будет сделан ремонт, ответа у коммунальщиков нет. Но то, что дом проблемный, признают. Как и то, что он не готов к отопительному сезону еще с прошлой зимы. Поскольку на ремонт нет денег.

Интересно, что тариф на ремонт включен в "платежку" – 4 гривны за квадратный метр. Всего получается порядка 30 тысяч гривен с дома ежемесячно. В Жилкомсервисе говорят: для основательного ремонта этих средств недостаточно. Но ремонтников прислали – починить аварийные крылечки. Жильцы возмущены, ремонт косметический! А значит, деньги – на ветер.

Ранее мы писали, что подвал многоэтажки в Кривом Роге превратился в коллектор.

Напомним, архитектор объяснил, почему в Украине разрушаются многоэтажки.
видео, ЖЭК, многоэтажка

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"Сегодня"

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