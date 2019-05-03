В Харькове молния срезала флаг Украины

Электрический разряд угодил в металлический памятник, к которому был прикреплен флаг

Памятник со срезанным молнией древком. Фото: newsroom

В Харькове на улице 23 августа молния попала в памятник Воину-освободителю и срезала флаг Украины, прикрепленный к скульптуре.

Как рассказали жители города в социальных сетях, инцидент произошел во время грозы 1 мая, а продолжалось событие не более двух секунд.

Позже выяснилось, что электрический разряд угодил в металлическую скульптуру и "попутно" срезал деревянное древко, на котором крепилось украинское знамя.

"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", – рассказала свидетель происшествия Ирина Комлыкова в комментарии NewsRoom.

Напомним, что недавно молния также попала в верхушку самого высокого на планете сооружения – Бурдж Халифа в Дубае.

Мы также писали об инциденте в московском аэропорту "Шереметьево", где в летевший из Нью-Йорка трансатлантический лайнер Airbus A330 попала молния.

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