В Харькове молодая пара прокатила ребенка в коляске по подмерзлому озеру (видео)

В Харькове молодые родители решили покататься на льду, прихватив с собой ребенка. Взрослые по очереди промчались замерзшим озером на коньках, толкая перед собой коляску со своей маленькой дочкой.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Труха-Харьков".

Пользователи в соцсетях разделилась на два лагеря, одни считают такие действия опасными, поскольку лед в любой момент может проломиться, другие — что его толщина безопасна, и в этом катании нет ничего страшного.

Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

Ранее мы сообщали, что в Киеве очевидцы запечатлели на камеру мать, которая ехала с двумя детьми на электросамокате по проезжей части в темное время суток.

Также напомним, в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.

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Кроме того, в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой – патрульные вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку и женщине. По словам мальчика, он живет вместе с мамой в поле.

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