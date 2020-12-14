Українська
$ 27,97
33,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове молодая пара прокатила ребенка в коляске по подмерзлому озеру (видео)

14 декабря, 13:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Молодые родители записали на видео экстремальное развлечение

В Харькове молодые родители решили покататься на льду, прихватив с собой ребенка. Взрослые по очереди промчались замерзшим озером на коньках, толкая перед собой коляску со своей маленькой дочкой.

Реклама

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Труха-Харьков".

Пользователи в соцсетях разделилась на два лагеря, одни считают такие действия опасными, поскольку лед в любой момент может проломиться, другие — что его толщина безопасна, и в этом катании нет ничего страшного.

Видео: Telegram-канал/Труха Харьков

Ранее мы сообщали, что в Киеве очевидцы запечатлели на камеру мать, которая ехала с двумя детьми на электросамокате по проезжей части в темное время суток.

В тренде
"Спасибо богу и дождям": оккупанты в Крыму хотят использовать водопады для подачи воды

Также напомним, в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.

Реклама

Кроме того, в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой – патрульные вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку и женщине. По словам мальчика, он живет вместе с мамой в поле.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков зима гололед родители озеро коньки
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина (фото)
В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина (фото)Харьков
Состояние Кернеса резко ухудшилось, у него отказала вторая почка – СМИ
Состояние Кернеса резко ухудшилось, у него отказала вторая почка – СМИХарьков
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19
Чтобы соседи не чурались: в Украине селяне скрывают заболевания COVID-19Украина
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирус
Лечатся водкой: в украинских селах до сих пор не верят в коронавирусЗапад
В Харькове спасатели тушат масштабный пожар: слышны взрывы (видео)
В Харькове спасатели тушат масштабный пожар: слышны взрывы (видео)Харьков
В Харькове
В Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета (видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять