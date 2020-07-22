В Харькове молодой мужчина напал с отверткой на прохожего

Нападающий ранее уже был судим

В Харькове полицейские задержали молодого мужчину, который у рынка напал на прохожего.

Местные Telegram-каналы сообщали, что нападающий ударил мужчину ножом по горлу. Но сайту "Сегодня" в местной полиции эту информацию опровергли и рассказали подробности.

"Мужчина, напавший с выкруткой на грузчика, вел себя неадекватно", – сообщили нам в полиции Харьковской области.

Кроме того, известно, что нападавший – 21-летний харьковчанин. Он ранее уже был судим за грабежи.

Напомним, не так давно в центре Мариуполя нетрезвый мужчина бросался на прохожих с топором. Инцидент произошел на улице Грушевского.

Кроме того, ранее в центре Киева пьяный мужчина с топором атаковал дверь соседей. Киевлянин был зол на соседей из-за шума ночью, мешавшего ему отдыхать. Чтобы гражданин своими действиями не навредил себе и окружающим, патрульные применили к нему специальные средства.

А в 2019 году два соседа, живущих в многоквартирном доме Киева, взялись после ссоры за топоры.

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