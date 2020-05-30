В Харькове мошенник наживался на коронавирусе: что он придумал

​​​​​​​Мужчине теперь грозит до трех лет лишения свободы

В Харькове, где больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьми, задержали "коронавирусного" мошенника. Мужчина зарабатывал на продаже фальсифицированного асептика.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, задержанный оказался директором предприятия, которое занимается производством пищевых добавок. Именно там изготавливали так называемые дезинфицирующие средства.

"Изготовляли фальсификат лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации, необходимой для производства лекарств", – отметили копы.

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Готовый товар фасовали и продавали под видом асептиков на сайте предприятия. Кроме того, объявления о продаже размещали на торговых интернет-площадках. Товар мужчина отправлял по почте и это не давало возможности покупателю убедиться в его качестве.

С момента объявления карантина и повышение спроса на асептические средства, 41-летний мужчина продал более 2000 литров средства. Мошенника уже задержали и теперь ему грозит до трех лет за решеткой.

Ранее мы сообщали, что в Сумах злоумышленники производили и сбывали некачественные дезинфекторы под вымышленным брендом.

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А в Житомирской и Киевской области служба безопасности Украины разоблачила масштабное незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств.

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