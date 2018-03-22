В Харькове мошенник обворовывал банкоматы: подглядывал пин-коды и снимал чужие деньги

В Харькове судят мужчину, которого прокуратура обвиняет в обворовывании клиентов банка. Он тайком установил у банкомата камеру, чтобы подглядывать пин-коды и смастерил устройство для считывания платежных карт. Затем подрабатывал кредитки и снимал со счетов деньги.

Считывал информацию с магнитной ленты с помощью самодельного устройства, а дома изготавливал дубликаты платежных карт. Именно так, по мнению прокуратуры, действовал 30-летний Юрий Стахорский. Его дело начали слушать в Ленинском суде Харькова.

Это все он делал в отделениях, в которых в нерабочее время можно зайти, приложив карточку к электронному замку. То есть, когда там не было работников банка. Пока кто-то снимал наличные через банкомат, Стахорский подглядывал пин-код. Рядом он тайком установил видеокамеру.

"Кроме того, он использовал специальные устройства для записи магнитных лент. Также у него имелись пустые карточки. Подрабатывал пустые карточки у себя по месту жительства", – рассказывает прокурор прокуратуры Харьковской области Елена Исикова.

Деньги из поддельных карт снимал понемногу и в разных районах города. Обобрать, говорят в прокуратуре, успел девятерых. Потерянные тысячи банк своим клиентам уже возместил. Теперь сам судится с аферистом.

Адвокат Юрия уверяет: все обвинения голословны.

"По-моему личному мнение, они не обоснованы. Но как это воспримет суд, и как это будет аргументировать прокурор. Все зависит от того, как мы с прокурором поработаем. Кто будет лучше – такое будет решение", – говорит адвокат подозреваемого Александр Пироженко.

Подозреваемому грозит до пяти лет заключения. На заседании он молчит. Свою позицию не комментирует ни до, ни после слушания.

По данным следователей, Юрий Стахорский украл около 30 тысяч гривен. Во время обысков у него дома изъяли спецтехнику и чистые платежные карточки, купленные в интернете.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в финучреждениях советуют обращать внимание на внешний вид банкомата – нет ли на нем посторонних накладок и устройств. А, набирая пин-код, клавиатуру лучше прикрыть свободной рукой.

Ранее сообщалось, что ухажер обокрал харьковчанку на 600 тысяч грн и получил 7 лет.

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