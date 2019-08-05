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В Харькове мошенник выманил у пенсионерки почти 16 тысяч долларов

Сегодня, 14:30

Мужчина сообщил женщине, что ее дочь попала в ДТП

/ Фото: Pixabay

В Харькове мошенник выманил у пенсионерки почти 16 тысяч долларов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0.jpg Харьков Мужчина сообщил женщине, что ее дочь попала в ДТП

В Харькове пенсионерка отдала мошеннику почти 16 тысяч долларов. Мужчина работал по схеме "ваш родственник попал в ДТП", рассказали в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, на городской телефон 84-летней женщины с неустановленного номера позвонил мужчина и представился прокурором. Он сообщил, что дочь потерпевшей попала в ДТП и за положительное решение вопроса нужны деньги. Спустя час женщина передала мужчине 14 тысяч долларов США и 47 тысяч гривен прямо у дверей своей квартиры.

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"Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

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Отметим, что злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас личность мошенника устанавливают полицейские.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.

А в Киеве оперативники задержали дуэт телефонных мошенников, выманивших у пенсионера деньги, представляясь его знакомым, которому срочно нужны средства на операцию. 

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