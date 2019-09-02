В Харькове мотоцикл сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове на пешеходном переходе произошло ДТП – женщина и ее девятилетняя дочь попали под колеса мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла 1 сентября около 20:30 на Московском проспекте в Индустриальном районе города. Как выяснилось, 39-летний мотоциклист не успел остановить транспортное средство перед пешеходным переходом, что и стало причиной наезда.

Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате ДТП пострадали 32-женщина и ее девятилетняя дочь. Их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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