В Харькове мужчина на глазах у детей забил до смерти собаку

Кроме того, злоумышленник побил пенсионерку, которая выгуливала пуделя

В Харькове, где недавно задержали пьяного иностранного дебошира, мужчина до смерти забил карликового пуделя и избил его хозяйку-пенсионерку. Об этом сообщает местное издание objectiv.tv.

Инцидент произошел первого сентября около 19:00 возле дома по улице Рыбалко на глазах у детей. Как рассказали свидетели, мужчина убил животное за то, что собака гуляла без намордника. Кроме того, прибывшие на вызов патрульные собрали первичный материал, который передали в местный отдел полиции.

Напомним, не так давно в Запорожье пьяная женщина выбросила из окна седьмого этажа собаку. Инцидент произошел 15 августа на глазах других жильцов дома, в том числе малолетнего ребенка.

Кроме того, 7 июля в Дарницком районе столицы. С балкона квартиры на седьмом этаже мужчина практически на головы гуляющих во дворе детей выбросил двухмесячного щенка.

Ранне мы писали о том, что в Полтаве пес породы хаски выпал с четвертого этажа и выжил. Местная полиция расследует причины падения собаки, ведь, по словам очевидцев, животное из окна выбросил сосед-иностранец хозяина собаки.