В Харькове мужчина на улице продавал гранату прохожим

В Харькове на улице Академика Павлова мужчина пытался продать гранату прохожим. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел 11 сентября.

Как стало известно, в полицию обратился харьковчанин, который сообщил, что посреди улицы к нему подошел неизвестный и предложил купить гранату. Мужчина сделал вид, что заинтересовался предложением, и вызвал копов.

Полицейские задержали 35-летнего харьковчанина и изъяли у него корпус гранаты РГД-5 без запала. При этом сам продавец объяснил полицейским, что боеприпас он нашел у реки и решил его продать.

Открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами". В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами. Оружие было найдено в гараже жителя Новомосковска.

А в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.