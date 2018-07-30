В Харькове мужчина напал и ранил 13-летнюю девочку

Сегодня, 14:55

Пострадавшая получила колотую рану грудной клетки в области спины. По факту нападения полиция открыла уголовное производство

Фото: vladtime.ru
Фото: vladtime.ru

В Харькове неизвестный мужчина напал на 13-летнюю девочку и нанес ей колотую рану в области грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел 27 июля около 22:00 на проспекте Архитектора Алешина. На данный момент предмет, которым мужчина нанес раны, не установили. Полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

В результате нападения девочка получила колотую рану грудной клетки в области спины. Ее госпитализировали в больницу.        

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Наказание согласно санкции статьи, предусматривает штраф или общественные работы, или исправительные работы", – отметили в полиции.

Не так давно в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

Напомним, недавно в Днепре пятеро мужчин избили пьяного подростка
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