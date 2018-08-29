В Харькове мужчина ножом ранил женщину в метро

На платформе станции метро "Госпром" в Харькове мужчина ножом ранил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 28 августа около 21:50. По предварительным данным, между нападавшим и потерпевшей возник конфликт, в результате которого мужчина ударил ее ножом и скрылся. На данный момент правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника.

В результате нападения 38-летнюю женщину с резаной раной плеча госпитализировали в одну из больниц города. Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Не так давно в Харькове мужчина с ножом напал на двух женщин. Одна из них получила ранение брюшной полости.

А в Новой Каховке Херсонской области нетрезвый мужчина с ножом бросался на прохожихи ранил знакомого. Полицейским злоумышленник объяснил, что на улице вместе с потерпевшим употреблял алкогольные напитки, а потом поссорился с ним. Причин конфликта нападавший не запомнил.