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В Харькове мужчина от скуки вызвал копов и предложил им взятку: чем все закончилось

10 февраля, 13:34

Шутник выдумал повод, вызвал патрульных и начал предлагать им взятку

/ Фото: Нацполиция

В Слободском районе Харькова мужчина решил оригинально бороться со скукой – по надуманному поводу он вызвал патрульных и предложил им взятку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, во время оформления административного материала по статье "заведомо неправдивый вызов специальных служб", он предложил копам взятку в 50 долларов.

Патрульные ответили "шутнику" категорическим отказом и неоднократно предупредили его об уголовной ответственности за предложение взятки. Тем не менее, скучающий харьковчанин попытался вложить 50-долларовую купюру в карман полицейской.

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Эти действия были зафиксированы на нагрудные камеры патрульных, после чего на месте происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчине грозит ответственность по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды ответственному лицу".

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Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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Харьков взятка взяточник скука

Источник: Сегодня

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