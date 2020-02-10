В Харькове мужчина от скуки вызвал копов и предложил им взятку: чем все закончилось

/ Фото: Нацполиция

В Слободском районе Харькова мужчина решил оригинально бороться со скукой – по надуманному поводу он вызвал патрульных и предложил им взятку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, во время оформления административного материала по статье "заведомо неправдивый вызов специальных служб", он предложил копам взятку в 50 долларов.

Патрульные ответили "шутнику" категорическим отказом и неоднократно предупредили его об уголовной ответственности за предложение взятки. Тем не менее, скучающий харьковчанин попытался вложить 50-долларовую купюру в карман полицейской.

Реклама

Эти действия были зафиксированы на нагрудные камеры патрульных, после чего на месте происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчине грозит ответственность по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды ответственному лицу".

В тренде На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы из запрещенного оружия

Ранее мы сообщали, что в 2019 году СБУ заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама