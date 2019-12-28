В Харькове мужчина поджег двери ОГА

Видео: t.me/kharkiv_1654

В ночь на 28 декабря в центре Харькова подожгли входные двери в здание Харьковской областной государственной администрации.

Подробности поджога появились в местном Telegram-канале "1654".

"Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Воспламенение 2х2 кв. м потушили до прибытия пожарных", – написали очевидцы.

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Позже стало известно, что огонь удалось потушить охране. Также сообщалось, что злоумышленник облил дверь воспламеняющимся веществом и поджег ее.

На месте инцидента – несколько нарядов ГСЧС, полиции.

Также стало известно о задержании злоумышленника Национальной гвардией. Пока не известны мотивы поступка поджигателя.

Напомним, что ранее в Киеве парень облил себя горючим и поджег посреди зала игровых автоматов.

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