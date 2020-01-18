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В Харькове мужчина позвонил в полицию и угрожал взорвать гранату

18 января, 16:05

В квартире у злоумышленника нашли около 400 патронов

/ Фото: Нацполиция

В Харькове мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Как рассказали в ведомстве, событие произошло 17 января около 11:50 в частном предприятии по улице Животноводов. После звонка в полицию правоохранители направились на место события и затем изъяли у мужчины гранату.

Также в квартире во время осмотра полицейские нашли еще более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и нунчаки. Задержанный объяснил, что патроны и гранату он привез в 2014 по зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

Изъятое направлено на исследование.

Следователи уже начали уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он задержан.

Напомним, в Кропивницком на территории частного дома по улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.

Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, им оказался 38-летний местный житель.

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Харьков граната боеприпасы патроны

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