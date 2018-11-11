В Харькове мужчина с ножом бросался на прохожих: опубликовано видео

В Харькове вечером 10 ноября полицейские задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих. Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, напротив Городского дворца детского и юношеского творчества, сообщили очевидцы.

Также в сети появилось видео с моментом задержания дебошира. При этом официальных комментариев этого инцидента от пресс-службы полиции города пока не поступало.

Ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. Инцидент произошел в Немышлянском районе города, когда шофер привез своего клиента на улицу Солнечную, но тот набросился на мужчину и избил его.

Пострадавшему удалось убежать от нападающего и обратиться к врачам медкомплекса неподалеку. Медики вызвали полицию и оказали таксисту первую помощь. Мужчина получил повреждения в виде ушибов и рассечение мягких тканей головы.

Также мы сообщали о том, как в пригороде Херсона мужчина напал на таксиста с деревянной палкой и ограбил его. А в Киевской области недавно произошло дерзкое разбойное нападение: возле села Кожанка на водителя такси напали трое пассажиров.