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В Харькове мужчина сорвался с недостроя: тело разорвало пополам

21 июля, 17:30

Погибшего обнаружили рабочие на стройке

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Харькове мужчина погиб в результате падения с недостроя. Об этом сообщил NewsRoom.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Клочковской, 117, где находится недостроенное здание.

В результате падения, как сообщает источник, тело разорвало напополам. Погибшего обнаружили рабочие. По предварительным данным, погибший – житель Изюма 1979 года рождения. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Запорожье 21-летний парень погиб, по неосторожности сорвавшись с недостроенного моста на Набережной магистрали.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

Также, в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.


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Тег Харьков, стройка, падение, сорвался, недострой, погибший

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