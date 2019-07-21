В Харькове мужчина сорвался с недостроя: тело разорвало пополам
Погибшего обнаружили рабочие на стройке
В Харькове мужчина погиб в результате падения с недостроя. Об этом сообщил NewsRoom.
По информации ведомства, инцидент произошел на улице Клочковской, 117, где находится недостроенное здание.
В результате падения, как сообщает источник, тело разорвало напополам. Погибшего обнаружили рабочие. По предварительным данным, погибший – житель Изюма 1979 года рождения. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Запорожье 21-летний парень погиб, по неосторожности сорвавшись с недостроенного моста на Набережной магистрали.
Кроме того, мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.
Также, в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове мужчина сорвался с недостроя: тело разорвало пополам". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП на Буковине: водитель умер в реанимации
Пострадавший оказался заблокированным в покореженном авто и не мог самостоятельно выбраться
В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину
Пешеход перебегал железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал машиниста