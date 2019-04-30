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В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном Mercedes, пострадала 14-летняя девочка

30 апреля, 19:58

23-летний водитель не справился с управлением и врезался в Daewoo и Renault

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua.

В Харькове в результате двойного дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадала 14-летняя девочка-пассажир, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"23-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo. После этого водитель Mercedes столкнулся с транспортным средством Renault. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Daewoo. С травмами ноги она доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 23-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, не является владельцем данной машины и похитил ее во вторник утром.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, на Прикарпатье в результате ДТП погибла сотрудница полиции. Трагедия произошла вчера, 29 апреля, около 21:40 в райцентре Богородчаны, сообщила пресс-служба Нацполиции. Предварительно известно, что водитель автомобиля BMW-X5 не придерживался безопасной дистанции, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль RENAULT Kangoo. После аварии руководитель оставил свою машину и скрылся.

Недавно трое пострадавших оказались в больнице в результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Сама международная трасса оказалась на время заблокирована.


Кроме этого, под Киевом внедорожник протаранил фуру, в результате чего погиб водитель. Легковой автомобиль на скорости въехал в грузовой, что тот аж развернуло на 90 градусов и был снесен отбойник прицепом.

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Тег ДТП, водитель, угон

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