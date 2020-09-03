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В Харькове мужчина убил брата из-за наследства: подробности

3 сентября, 13:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве брата.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 2 сентября около 9:25 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Барабашова обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Им оказался 48-летний харьковчанин. Также правоохранители выяснили, что смертельные ранения мужчине нанес его брат.

Выяснилось, что мужчины постоянно конфликтовали. Накануне убийства они вместе выпивали. Между братьями возник конфликт по поводу раздела имущества, во время которого задержанный нанес несколько смертельных ножевых ранений своему 48-летнему брату.

По данному факту копы открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Харькове задержан психбольной, подозреваемый в зверском убийстве матери.

Также напомним, в Черкассах беременная женщина зарезала подругу из-за долгов за коммуналку.

Видео: facebook.com/cherkasypolice

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