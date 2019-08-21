В Харькове мужчина ударил копа ножом в грудь: появилось видео

Нападавшего могут отправить за решетку на пожизненное заключение

В Харькове дебошир набросился на полицейского и ударил его ножом в грудь. Как оказалось, инцидент произошел на одной из станций метро, когда две девушки обратились за помощью к сотруднице метрополитена, спасаясь от пьяного мужчина.

Работница станции вызвала полицейского и, как только он подошел узнать, в чем дело, на него накинулся хулиган и нанес два удара ножом. Истекая кровью, коп сумел обезвредить нападавшего.

Сейчас полицейский находится в больнице, угрозы его жизни нет.

"Он очень был сильный и крепкий. Молодой человек, который сержант был – Андрей, он пострадал. Он его очень сильно ударил в грудную клетку. И поранил руку ножом", – рассказала одна из девушек, которую защищал коп.

"Нападавшим оказался ранее судимый житель города Харькова 67 года рождения. Относительно него решается вопрос избрания меры пресечения. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы", – объяснил Виталий Колмык, временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения полиции в метрополитене.

Напомним, не так давно в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание.

Кроме того, в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение.

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