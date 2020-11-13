В Харькове мужчина угрожал подорвать себя и полицейских гранатой

Копы несколько часов вели переговоры со злоумышленником

Правоохранители Харькова разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать себя и полицейских гранатой.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 13 ноября около 8:50. Полицейские пытались провести в доме 66-летнего жителя района санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по статье "посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Однако хозяин дома вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.

"На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, бойцы спецподразделения "КОРД", взрывотехники и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", – рассказали в пресс-службе.

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Полицейские эвакуировали из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домов 10 человек.

Копы вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъяли гранату РГ-42.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС. Он разозлился, что ему не продали алкоголь.

Также напомним, в Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые.

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