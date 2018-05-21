В Харькове мужчина угрожал прыгнуть со светофора, если его не починят

Сегодня, 09:59

Мужчина требовал починить светофор, который часто работает некорректно

Фото: ХХ
Фото: ХХ

На Симферопольском шоссе в Харькове мужчина взобрался на светофор и несколько часов не хотел слезать, угрожая прыгнуть вниз, если прибор немедленно не починят.

"На перекрестке Бабаев и Карачевки типчик уже второй час грозится прыгнуть со светофора, если его немедленно не починят", – написал один из очевидцев происшествия в социальной сети.

На уговоры спасателей и полиции, которые прибыли на место происшествия, мужчина также ответил отказом, как и на уговоры своих товарищей. Лишь спустя два часа он спрыгнул на землю.

По словам очевидцев, во время приземления мужчина сломал руку, однако в полиции заверили, что с ним все в порядке. Теперь мотивы его поступка будут устанавливать стражи порядка.

Между тем, по словам местных жителей, светофор в районе Бабаев, действительно, является проблемным и зачастую работает некорректно или же не работает вовсе. 

Напомним, ранее на сайте мэрии Харькова появилась петиция, автор которой предложил запретить ночную продажу алкоголя и табака, предположив, что с этим запретом город станет гораздо безопаснее.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести человек, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.
Харьков, курьез, протест, светофор

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Источник:

"Сегодня"

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