В Харькове мужчина умер от ботулизма, его жена – в тяжелом состоянии

Сегодня, 22:03

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

 В среду в Харьковской областной клинической инфекционной больнице умер 42-летний горожанин, которого вместе с женой госпитализировали во вторник с диагнозом "ботулизм".

"Им обоим сразу же ввели сыворотку. Но мужчина умер. Его жена (48 лет) – в тяжелом состоянии", – сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на врачей больницы.

По информации Госпродпотребслужбы в Харьковской области, семейная пара была госпитализирована во вторник. У обоих диагностировали ботулизм. Предположительно причиной заболевания стал вяленый лещ.

С начала года в Харьковской области это уже третий и четвертый случаи ботулизма.

Ранее мы писали, что в Запорожской области за прошлую неделю было зарегистрировано два новых случая ботулизма, один из которых закончился летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

Также мы писали о том, что Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма. Ранее программа развития ООН предоставила Министерству здравоохранения Украины сыворотку против ботулизма, стоимостью в 2,5 миллиона гривен.
умер, болезнь, ботулизм

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"Сегодня"

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