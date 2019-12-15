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В Харькове мужчина устроил стрельбу

15 декабря, 22:08

Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы

/ Фото: Pixabay

В Харькове мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел на ул. Волонтерской. Между компанией и мужчиной, который шел с матерью, произошел конфликт. Ссора переросла в драку, тогда 25-летний мужчина достал пистолет и начал стрелять в сторону компании.

30-летний мужчина после стрельбы обратился к медикам за помощью. На место происшествия выехали правоохранители, которые изъяли фрагменты пневматического оружия.

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По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в столице произошла стрельба и драка в ресторане на улице Антоновича.

Кроме того, в центре Киева в результате стрельбы был убит трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Саша.

Отметим, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. Часто она начинается в оживленных общественных местах. Что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия – разбирались новости "Сегодня".

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Харьков драка стрельба ссора

Источник: Сегодня

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