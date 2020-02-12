В Харькове мужчина выбросил кота на мороз и получил заряд зеленки в лицо (видео)

В Харькове соседи жестко наказали мужчину, который выбросил на улицу их кота, случайно убежавшего в тамбур.

Как сообщает городской Telegram-канал ХС_Харьков, "соседские войны" случились на улице Академика Павлова.

Как оказалось, мужчина выбросил на улицу соседского кота, случайно выбежавшего из квартиры в тамбур. Хозяева кота, в свою очередь, всерьез разозлились и вызвали копов, а пока дожидались стражей порядка, облили мужчину зеленкой.

Напомним, в Запорожье копам удалось оперативно разыскать мужчину, который мог сбросить с моста под колеса поезда маленькую собачку. Был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и удалось выяснить, что к жестокому обращению с животным причастен местный житель 1979 года рождения.

Также в Запорожье произошел вопиющий случай – неизвестные живодеры подожгли дворового кота. В результате у животного сильно обгорела мордочка и шерсть на туловище, а жители города выразили свое возмущение и готовность помочь пострадавшему котику.

А в Харьковской области задержали 19-летнюю девушку, которая жестоко убила своего кота.

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