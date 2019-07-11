В Харькове мужчина выскочил на дорогу и погиб под колесами легковушки

Трагедия произошла, когда пешеход решил перебежать трассу в неположенном месте

В Харькове пешеход погиб, перебегая дорогу в неустановленном месте. Фото: Нацполиция

В Холодногорском районе Харькова автомобиль насмерть сбил пешехода, который неожиданно для водителя выбежал на проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 10 июля, около 21:25, когда 32-летний водитель ВАЗа, двигался по улице Холодногорской со стороны Полтавского шляха, совершил наезд на 55-летнего мужчину.

В результате, от полученных травм пешеход погиб на месте ДТП, а водителя с ушибами грудной клетки госпитализировали.









Свидетели рассказали полицейским, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, а сам водитель завил, что не успел затормозить, поскольку мужчина появился на дороге неожиданно.

Копы внесли информацию о происшествии в журнал Единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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