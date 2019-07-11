Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове мужчина выскочил на дорогу и погиб под колесами легковушки

11 июля, 19:41

Трагедия произошла, когда пешеход решил перебежать трассу в неположенном месте

В Харькове пешеход погиб, перебегая дорогу в неустановленном месте
В Харькове пешеход погиб, перебегая дорогу в неустановленном месте. Фото: Нацполиция

В Холодногорском районе Харькова автомобиль насмерть сбил пешехода, который неожиданно для водителя выбежал на проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 10 июля, около 21:25, когда 32-летний водитель ВАЗа, двигался по улице Холодногорской со стороны Полтавского шляха, совершил наезд на 55-летнего мужчину.

В результате, от полученных травм пешеход погиб на месте ДТП, а водителя с ушибами грудной клетки госпитализировали.

Свидетели рассказали полицейским, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, а сам водитель завил, что не успел затормозить, поскольку мужчина появился на дороге неожиданно.

Копы внесли информацию о происшествии в журнал Единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Харьков, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове мужчина выскочил на дорогу и погиб под колесами легковушки". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью в Харькове копы устроили погоню за пьяным водителем

Сегодня, 19:02

Нарушитель за рулем Chevrolet не реагировал на требования полицейских и спровоцировал ДТП

В Одессе насмерть сбили велосипедиста

Сегодня, 18:39

Пострадавший скончался по дороге в больницу

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Тайна сбитого «Боинга» близка к разгадке, боевик Цемах заговорил

Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

В России отреагировали на оскорбления в Грузии в адрес Путина

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил травму

Главные советы для удачной покупки подержанных автомобилей

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

15 красавиц российского кино

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Веские причины качать руки каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь