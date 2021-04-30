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В Харькове мужчина выстрелил в двух человек: поссорились в очереди (фото, видео)

30 апреля, 19:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Индустриальном районе Харькова после стрельбы госпитализированы двое мужчин

В Харькове на проспекте Архитектора Алешина произошла стрельба. В результате двое мужчин получили травмы, их госпитализировали.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что мужчины начали ссориться, когда стояли в очереди в буфет. Тогда 34-летний мужчина достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в двух человек. Их с ранами госпитализировали.

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

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Как пишет "Суспильне", директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что у одного человека ранения в голову и ноги, у другого — в живот и грудь. Ранения непроникающие.

Правоохранители изъяли доказательства и направили на экспертизу. По факту хулиганства скоро начнут производство.

Напомним, ранее в Николаеве подросток застрелил мужчину.На преступление пошел якобы из-за мести за события 15-летней давности.

Также сообщалось, что в Николаевской области неизвестный пытался убить военного.

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