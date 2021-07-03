В Харькове мужчина заблокировал движение электричек (фото)

Оказалось, 30-летний дебошир был ранее судим, его накануне выпустили из тюрьмы условно-досрочно

Задержанный в автомобиле правоохранителей. Фото: ГУНП

В Основянском районе Харькова мужчина по ограждению залез на крышу железнодорожной платформы и начал кричать. На одном из путей движение транспорта было остановлено на три часа.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 3 июля около 5 утра. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Вернадского между продавщицей магазина и 30-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний палкой ударил женщину по руке. После этого он полез на крышу платформы.

На место происшествия выезжали правоохранители. Они выяснили, что 30-летний мужчина неоднократно судим за кражи, отбывал длительный срок наказания и накануне был освобожден условно-досрочно.

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В ходе переговоров начальник отдела полиции уговорил правонарушителя спуститься с крыши. Движение электротранспорта восстановили через три часа.

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Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №1 ХРУП №1. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

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