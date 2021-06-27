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В Харькове на девять часов задержали авиарейс МАУ

27 июня 2021 13:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Самолет в турецкий город Бодрум должен был вылететь еще в 04:00, однако рейс перенесли на 13:00

В Харькове вылет рейса 5641 МАУ Харьков-Бодрум, котрый был запланирован на 04:00, задерживается уже на 9 часов.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн табло Международного аэропорта "Харьков", где вылет рейса запланирован на 13:00.

Данные табло Международного аэропорта "Харьков"

Сначала пассажиры рейса сообщили в соцсетях, что вылет задержали на 1 час 40 минут.

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"Потом мы взлетели, минут через двадцать пилот объявил, что возвращаемся обратно в Харьков, сделали дугу и вернулись, нас высадили из самолета и отправили обратно в аэропорт. До сих пор сидим", - говорится в комментарии пассажиров, распространенном в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Борисполе пассажиры МАУ опоздали на рейс из-за очередей. В авиакомпании сообщили, что из-за оставленных в аэропорту "Борисполь" пассажиров МАУ проводит собственное расследование.

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