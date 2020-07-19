В Харькове на ходу вспыхнуло авто: видео

В воскресенье, 19 июля, в Харькове на улице Гвардейцев-широнинцев, 83а, загорелся легковой автомобиль Ford Sierra. Предварительная причина пожара – неисправность транспортного средства.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пишет сайт 057.

Сообщение о возгорании поступило на линию 101 в 15:03. Сообщается, что автомобиль загорелся во время движения. Очаг пожара находился в моторном отсеке.

В 15:33 пожар был полностью потушен. Пострадавших нет. Сама машина полностью сгорела.

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Ранее в Днепровском районе столицы на улице Пражской во время движения также загорелся легковой автомобиль.В салоне находился только водитель, который успел покинуть авто.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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