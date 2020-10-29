В Харькове пассажиры на ходу выпрыгивали из горящего трамвая

В Харькове произошел пожар в трамвае. Вагон загорелся на ходу. Пламя охватило крышу, огонь поднялся на метр в высоту. Салон заполнил густой дым, который был виден издалека.
Водитель быстро открыл дверь, тем более, что некоторые пассажиры, по словам очевидцев, начали выскакивать еще во время движения трамвая.
По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия обошлось без пострадавших.
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Ранее "Сегодня" писали о том, как в Киеве подростки устроили драку в трамвае и выбили окно.
Малолетних дебоширов удалось успокоить лишь сотрудникам патрульной полиции Киева, которые приехали на место потасовки.
В социальных сетях писали, что драчуны напали и на кондуктора трамвая, которая пыталась их разнять. Впрочем, как сообщил корреспондент "Сегодня", в КП "Киевпастранс" утверждают, что их работники в результате этого инцидента не пострадали.
В полиции Деснянского района подтвердили, что малолетних хулиганов задержали.
Также мы рассказывали о том, что сегодня, 29 октября, в Киеве из-за ДТП остановилось движение трамваев.
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