Українська
$ 28,4
33,31
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове пассажиры на ходу выпрыгивали из горящего трамвая

29 октября, 20:33

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Салон заполнил густой дым, который был виден издалека

В Харькове произошел пожар в трамвае. Вагон загорелся на ходу. Пламя охватило крышу, огонь поднялся на метр в высоту. Салон заполнил густой дым, который был виден издалека.

Реклама

Водитель быстро открыл дверь, тем более, что некоторые пассажиры, по словам очевидцев, начали выскакивать еще во время движения трамвая.

По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия обошлось без пострадавших.

Читайте также: В Киеве пассажиры без масок избили водителя трамвая

Ранее "Сегодня" писали о том, как в Киеве подростки устроили драку в трамвае и выбили окно.

В тренде
Кернес не вернется в ноябре? Мы проверили слухи
Реклама

Малолетних дебоширов удалось успокоить лишь сотрудникам патрульной полиции Киева, которые приехали на место потасовки.

В социальных сетях писали, что драчуны напали и на кондуктора трамвая, которая пыталась их разнять. Впрочем, как сообщил корреспондент "Сегодня", в КП "Киевпастранс" утверждают, что их работники в результате этого инцидента не пострадали.

В полиции Деснянского района подтвердили, что малолетних хулиганов задержали.

Также мы рассказывали о том, что сегодня, 29 октября, в Киеве из-за ДТП остановилось движение трамваев.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков трамвай пассажиры пожар

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)Харьков
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГА
Кучера могут уволить с поста главы Харьковской ОГАХарьков
В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)
В Харькове около ТИК собралась огромная очередь (фото)Харьков
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в Харькове
Уже садился за руль пьяным: появились новые подробности смертельного ДТП в ХарьковеХарьков
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городахУкраина
Выборы в Харькове: главные кандидаты в депутаты от всех 16 партий
Выборы в Харькове: главные кандидаты в депутаты от всех 16 партийХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять