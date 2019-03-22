В Харькове на кладбище нашли тело младенца
Труп мальчика был завернут в пакет
В Харькове на кладбище нашли завернутое в пакет тело младенца. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Умершего мальчика в возрасте до месяца, обнаружили 21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова. Труп нашел 54-летний местный житель во время сбора мусора и металлолома. Ребенок был обмотан в красную ткань и завернут в полимерный пакет черного цвета. Сейчас тело направили в морг для установления причины смерти.
"Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в городе Рубежное на помойке нашли труп новорожденного ребенка. Его мать разыскивают полицейские.
А 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете.
Кроме того, ранее в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.
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