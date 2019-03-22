В Харькове на кладбище нашли тело младенца

Труп мальчика был завернут в пакет

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове на кладбище нашли тело младенца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a2/a5a/5c94a2a5aced8.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a2/a5a/5c94a2a5aced8.jpeg 2019-03-22T11:04:00+02:00 Харьков Труп мальчика был завернут в пакет

В Харькове на кладбище нашли завернутое в пакет тело младенца. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Умершего мальчика в возрасте до месяца, обнаружили 21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова. Труп нашел 54-летний местный житель во время сбора мусора и металлолома. Ребенок был обмотан в красную ткань и завернут в полимерный пакет черного цвета. Сейчас тело направили в морг для установления причины смерти.





"Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в городе Рубежное на помойке нашли труп новорожденного ребенка. Его мать разыскивают полицейские.

А 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете.

Кроме того, ранее в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

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