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В Харькове на коронавирус проверяют 22 человека: появились подробности

19 марта, 15:28

Руслан Ровик

Ни одного подтвержденного случая коронавируса в Харьковской области не выявили

В Харькове, где ранее был объявлен карантин, появились первые люди, у которых подозревают заражение коронавирусом.

Об этом в своем Telegram заявил мэр города Геннадий Кернес.

"По коронавирусу, данные на сегодня (19 марта – Ред.): 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет", - заверил он.

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Градоначальник заявил также, что в ночь на 22 марта в Харьков доставят "200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Харькове люди штурмовали маршрутки и общественный транспорт, пытаясь добраться на работу после прекращения работы метрополитена.

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В свою очередь, мэр города Геннадий Кернес рассказал о ситуации в Италии, где не стали ограничивать работу транспорта.

"В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, все в Италии работает. Но только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в Украине было зафиксировано два летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

Чтобы не допустить распространения инфекции, во многих городах страны уже действуют суровые меры карантина. В то же время врачи признаются, что не знают, насколько коронавирус распространился по Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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