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В Харькове на лотке с шаурмой заметили огромную крысу: видео

8 ноября, 12:12

Грызун по-хозяйски лакомился мясом прямо в витрине

В Харькове на лотке с шаурмой прохожие заметили огромную крысу, которая лакомилась мясом. Харьковчане предположили, что, судя по уверенному поведению грызуна, такой перекус он устраивает не впервые. Стоит отметить, что популярное заведение расположено в людном месте – у станции метро "Студенческая".

Напомним, не так давно в одном из супермаркетов Киева заметили огромную крысу. А сотрудники магазина заявили, что у них живет целое семейство грызунов – около пяти.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Кропивницкого на одном из мостов разгуливают десятки крыс, которые не боялись ни котов, ни людей.

По словам чиновников, чтобы протравить грызунов вокруг моста, понадобится около 30 тысяч гривен, и эту услугу предприятие уже заказало, сообщили дезинфекторы.

Но ликвидация крыс только в одном месте не будет действенной. Грызуны просто массово переселятся, говорят специалисты. Если крысы бросятся к жилым домам, эксперты советуют обращаться за помощью в ЖЭКи или заказывать услуги дератизации за свой счет.

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Харьков крыса шаурма

Источник: Сегодня

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