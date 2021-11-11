В Харькове на месте ДТП с подростками снова авария — сбили полицейского (фото)

35-летняя женщина наехала на патрульного полицейского

В Харькове на одном месте произошли два ДТП с начала суток/Коллаж: "Сегодня"

В Харькове — снова ДТП. На этот раз водитель автомобиля Mazda патрульного на месте, где оформляли аварию с Toyota Land Cruiser, сбил двух подростков.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Реклама

Детали ДТП

Происшествие произошло 11 ноября около 17:00 на проспекте Науки. По предварительным данным, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Известно, что за рулем автомобиля находилась женщина/Фото: ГУНП в Харьковской области

Во время этого ДТП полицейские как раз оформляли на месте другую аварию/Фото: ГУНП в Харьковской области

Реклама

Какое наказание грозит водителю сейчас не известно/Фото: ГУНП в Харьковской области

Действия правоохранителей

Информацию о дорожно-транспортной ситуации зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства аварии выясняются.

Еще одно ДТП в Харькове

В Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей, которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка. Их госпитализировали.

Реклама

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на прохождение соответствующего теста. Известно, что мужчине 34 года, а в мае он был приговорен к трем годам лишения свободы за кражу с испытательным сроком 1 год.

За ДТП ему грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Читайте также