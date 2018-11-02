В Харькове на остановке умер 60-летний мужчина

В Харькове на остановке общественного транспорта умер пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Тело умершего нашли в Слободском районе горда на остановке общественного транспорта "Державинская". На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная. Как выяснилось, 60-летний мужчина оказался жителем поселка Дубовка Харьковской области. Он болел туберкулезом, сейчас тело направили в морг для установления причин смерти.

"Следственным открыто уголовное производство ч. 1 ст 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове на улице Метростроителей возле многоэтажного дома нашли тело 26-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна собственной квартиры на шестом этаже.

Также ранее в Московском районе Харькова в пруду обнаружили тело молодой женщины. Тело нашли в водоеме на перекрестке улиц Гарибальди и Владислава Зубенко.

Кроме того, мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его тело.