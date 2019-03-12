В Харькове на парковке произошла стрельба: ранен мужчина

Правоохранители расследуют нападение как покушение на убийство

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове на парковке произошла стрельба: ранен мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/76f/ecd/5c876fecd4fe7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/76f/ecd/5c876fecd4fe7.jpg 2019-03-12T10:36:00+02:00 Харьков Правоохранители расследуют нападение как покушение на убийство

В Харькове на парковке двое неизвестных стреляли в мужчину. Правоохранители расследуют нападение как покушение на убийство, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Стрельба произошла вечером 11 марта на Московском проспекте. Как выяснилось, около 21:00 на парковке двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в мужчину. В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

Для поиска злоумышленников в Харькове и области ввели в действие полицейскую операцию "Сирена". Правоохранители разыскивают нападавших. Мужчины были ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.

"Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.

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