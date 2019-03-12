В Харькове на парковке произошла стрельба: ранен мужчина
Правоохранители расследуют нападение как покушение на убийство
В Харькове на парковке двое неизвестных стреляли в мужчину. Правоохранители расследуют нападение как покушение на убийство, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Стрельба произошла вечером 11 марта на Московском проспекте. Как выяснилось, около 21:00 на парковке двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в мужчину. В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.
Для поиска злоумышленников в Харькове и области ввели в действие полицейскую операцию "Сирена". Правоохранители разыскивают нападавших. Мужчины были ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.
"Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.
Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.
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