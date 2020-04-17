В Харькове на Пасху решили ограничить массовые мероприятия

В Харькове местные власти решили ограничить массовые религиозные мероприятия на пасхальные праздники.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

"Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля... Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме", – говорится в сообщении.

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Соответствующее решение было принято 17 апреля на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасностии и чрезвычайных ситуаций, которую провел первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

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Кроме того, священнослужителям рекомендовали провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме, а для предотвращения распространения коронавирусной инфекции комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантина.

Ранее мы сообщали о том, что по состоянию на 17 апреля по всей стране было подтверждено 4662 случая коронавируса, инфекция уже унесла жизни 125 человек по всей Украине.

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