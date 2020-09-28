В Харькове на поддельных лекарствах "зарабатывали" по 15 млн грн за год (фото)

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконным производством и продажей поддельных анаболиков и сильнодействующих лекарств.

Об этом сообщили на официальном сайте Службы безопасности Украины.

"Оперативники установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для фальсификата они получали почтовыми отправлениями из Восточной Азии. Производство велось кустарным способом в арендованном помещении", - говорится в сообщении.

Злоумышленники подделывали упаковки, голограммы, а также инструкции – для этого использовали местную типографию, где работал один из участников группировки.

Подделки реализовывались через интернет-магазины под видом известных фармацевтических фирм. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более чем 15 миллионов гривен за год.

Четверым участникам группы объявлено о подозрении, двоим из них суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о продаже поддельных лекарств от коронавируса. Больше читайте в материале: "В Украине продают лекарства от коронавируса. Объясняем, почему препараты – фальшивка".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться