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В Харькове на поминальные дни запустят дополнительные транспортные маршруты

Сегодня, 15:41

Мэрия Харькова ввела дополнительные маршруты для желающих помянуть близких

Маршрутка в Харькове
Маршрутка в Харькове. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове введут дополнительные автобусные маршруты на период поминальных дней. В мэрии планируют запустить транспорт на кладбища, расположенные на Красной горке, сообщили в пресс-службе горсовета.

Так, до 6 мая харьковчане смогут добраться к городскому кладбищу №17 от проспекта Победы и от станции метро "Героев Труда".

Кроме того, транспорт будет курсировать между станцией метро "Тракторный завод" и кладбищем №14, а также от метро "Проспект Гагарина" до кладбища №18.

Изменятся маршруты движения отдельных автобусов – №61 продлят до восьмого кладбища, а №305 – до захоронения №18.

Напомним, ранее был обнародован график посещений киевских кладбищ в поминальные дни. Также стало известно, что на Пасху и в поминальные дни весь городской пассажирский транспорт в Киеве будет работать дольше.

"Киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля еще на один час раньше. Также предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше. Тем самым будет организована перевозка пассажиров маршрутами, проходящими возле станций метро", – говорится в сообщении столичной мэрии.

Также мы писали о том, что на Пасху и майские праздники "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов

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Тег транспорт, Харьков, поминальные дни

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