В Харькове в пруду нашли тело молодой женщины

В Московском районе Харькова в пруду обнаружили тело молодой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Тело нашли в водоеме на перекрестке улиц Гарибальди и Владислава Зубенко еще 5 сентября, но правоохранители до сих пор не установили личность женщины. В полиции отметили, что погибшей на вид 20-30 лет, ее рост – 169 см, а волосы прямые, длинные, темно-коричневые.

На данный момент по данному факту следственным Московского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство". – Ред.).

А 17 сентября в Мелитополе Запорожской области в канализационном колодце на улице Монастырской нашли тело мужчины. Погибшим оказался местный житель 1964 года рождения. Как выяснилось, перед смертью он распивал алкоголь со знакомым, который его и убил.

Также мы сообщали, что в Днепре злоумышленник во время ссоры застрелил из ружья малознакомого мужчину, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, расчленил его тело. Потом он вывез тело в мусорный контейнер и поджег его.