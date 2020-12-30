В Харькове на сессии горсовета парень "выстрелил долларами" в депутатов: видео

В Харькове во время сессии горсовета парень прошелся по залу с игрушечными пистолетами, которые "стреляют" деньгами.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
Так, неизвестный вышел в зал когда депутаты должны были голосовать. Секретарь горсовета Игорь Терехов сразу отреагировал на его действия и потребовал вывести нарушителя из зала.
"Выведите молодого человека и составьте админпротокол. А потом заставьте его убрать. Мы город убираем, а он сорит не ясно чем, бумажки какие-то разбросал", – сказал Терехов.
На выходе из зала его уже ждали правоохранители. Они обыскали нарушителя и сейчас пытаются выяснить цель такого перформанса.
Напомним, во время этой сессии депутаты Харьковского горсовета поддержали решение об увековечении памяти мэра города Геннадия Кернеса.
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