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В Харькове на сессии горсовета парень "выстрелил долларами" в депутатов: видео

30 декабря, 13:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

С нарушителем уже разбираются полицейские

В Харькове во время сессии горсовета парень прошелся по залу с игрушечными пистолетами, которые "стреляют" деньгами.

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Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Так, неизвестный вышел в зал когда депутаты должны были голосовать. Секретарь горсовета Игорь Терехов сразу отреагировал на его действия и потребовал вывести нарушителя из зала.

"Выведите молодого человека и составьте админпротокол. А потом заставьте его убрать. Мы город убираем, а он сорит не ясно чем, бумажки какие-то разбросал", – сказал Терехов.

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Видео: Харьков Times
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На выходе из зала его уже ждали правоохранители. Они обыскали нарушителя и сейчас пытаются выяснить цель такого перформанса.

Напомним, во время этой сессии депутаты Харьковского горсовета поддержали решение об увековечении памяти мэра города Геннадия Кернеса.

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